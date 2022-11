Quiz: Você acerta todas as seleções que já participaram da Copa do Mundo?

A Copa do Mundo está entre nós. O maior torneio de futebol do planeta começa neste domingo (20), com a partida de abertura entre o Catar, o país-sede, e o Equador. Essa, aliás, marca a primeira vez dos anfitriões na competição. E você sabia que todas as edições do Mundial tiveram ao menos uma seleção estreante?

Ao todo, 80 equipes passaram pela Copa até 2022, de acordo com o critério da Fifa. Mas o número sobe para 84 se forem consideradas as separações - como, por exemplo, a Rússia e a URSS.

Será que você lembra todas as equipes que passaram pelo Mundial? Tem 10 minutos para isso. Valendo!