Quiz: Você consegue lembrar todos os rivais do Brasil em Copas?

A Copa do Mundo já começou, e os primeiros jogos estão sendo disputados - com direito até a goleada inglesa sobre o Irã, por 6x2. A estreia do Brasil, porém, só será na próxima quinta-feira (24), às 16h, contra a Sérvia. Depois, a equipe canarinha encara Suíça, na segunda-feira (28), às 13h, e Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16h, pelo Grupo G.

A Seleção, aliás, é a única que esteve em todas as Copas. Até aqui, os brasileiros fizeram 109 partidas em 21 edições, e conquistaram cinco títulos - sendo a única pentacampeã mundial.

No clima da Copa, o CORREIO quer saber: será que você lembra todas as equipes que o Brasil enfrentou no Mundial, de 1930 até 2018? Você tem 10 minutos para tentar acertar. Valendo!