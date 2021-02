Quiz: Você é especialista no Carnaval de Salvador? Então prove!

O Carnaval deste ano está diferente. Por causa da pandemia do coronavírus, a festa não tomará as avenidas de Salvador e será preciso ficar em casa. Mas, se não vai ter festa na rua, vai ter nas páginas e no site do CORREIO. Com Moraes Moreira como homenageado e o slogan "É Carnaval. Mesmo em casa, tamo junto", o projeto Correio Folia em Casa terá diversas reportagens, programas ao vivo, podcasts, playlists e entrevistas.

Entre os conteúdos especiais, criamos esse quiz, para testar seus conhecimentos. Será que você é um especialista no Carnaval de Salvador? Então prove.

Mais Carnaval do CORREIO

Dentro da programação do projeto Correio Folia em Casa, o programa ao vivo especial "Os Carnavais de Moraes" vai ao ar no dia 16, em todas as redes sociais do jornal, a partir das 14h, transmitido com apoio do E–Stúdio e ITS Brasil. A atração terá participação de grandes nomes da música baiana como Daniela Mercury, Paulinho Boca de Cantor, Larissa Luz, Margareth Menezes, Márcio Victor, entre outros, que homenagearão o poeta e compositor que morreu no ano passado.

