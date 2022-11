Quiz: Você lembra os 23 convocados do Brasil para a Copa de 2018?

Chegou o dia de saber quem serão os 26 jogadores convocados para defender o Brasil na Copa do Mundo do Catar. Técnico da seleção, Tite divulgará a lista final nesta segunda-feira (7), e as expectativas são altas. Alguns nomes são considerados presenças certas, como Neymar, Casemiro e Alisson. Mas há também chance de surpresas.

A lista, aliás, ganhou três nomes a mais para o Catar. Pela primeira vez, a Fifa permitiu que as seleções levassem para o Mundial um total de 26 atletas - em vez dos habituais 23.

Mas será que você consegue lembrar quem foram os jogadores que defenderam o Brasil na Copa da Rússia, em 2018? Vale lembrar que os canarinhos avançaram em primeiro no Grupo E (que também tinha Suíça, Costa Rica e Sérvia) e venceram o México nas oitavas, mas caíram para a Bélgica nas quartas. Teste sua memória: