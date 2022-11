Quiz: Você sabe tudo sobre a Copa do Mundo do Catar?

A espera foi longa, mas, agora, falta bem pouco para a Copa do Mundo do Catar. A maior competição de futebol do planeta começa neste domingo (20), com a partida de abertura dos anfitriões contra o Equador, marcada para às 13h (de Brasília) no estádio Al Bayt.

Já o Brasil é um dos representantes do Grupo G, e só inicia sua caminhada no dia 24. O objetivo é avançar até a final, marcada para o dia 18 de dezembro, e conquistar o sonhado hexacampeonato.

Será que você está preparado para o Mundial? Teste seus conhecimentos!