Quiz: você sabe tudo sobre os 4 participantes finais do BBB20?

O BBB20 está em sua reta final - neste sábado (25), elimina seu último participante e, na segunda-feira (27), terá a grande decisão. A edição, a primeira do reality show com participantes famosos, foi histórica. Moveu desde anônimos a celebridades, incluindo atores, como Bruna Marquezine e Bruno Gagliasso, estrelas da música, como Anitta, e até jogadores de futebol, como Gabigol e Neymar.



O CORREIO já está com saudades do BBB20. E, no clima (ainda) do top 4, quer saber: será que você sabe tudo sobre Babu Santana, Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma Assis? Teste seus conhecimentos: