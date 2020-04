Raça Negra ouve fãs e anuncia live no Dia de Tiradentes

Atendendo ao clamor dos fãs, o grupo Raça Negra anunciou em suas redes sociais que fará um show ao vivo nas redes sociais no próximo feriado, Dia de Tiradentes. A transmissão ocorrerá no dia 21 de abril, às 18h, e está sendo chamada de Raça Negra e Amigos em casa.

"Pode comemorar e ir preparando o coração! Muito Raça Negra pra curtir nessa quarentena", afirma o post que confirma a apresentação.

Os internautas que estão ansiosos por esse show online podem pedir músicas pelo Twitter usando a hashtag #LiveRacaNegra.

Desde que as lives se tornaram uma maneira de arrecadar doações para combater as consequências do novo coronavírus e alegrar a quarentena necessária para conter o avanço da covid-19, as pessoas estavam pedindo que a banda de samba e pagode se reunisse em uma apresentação virtual.

No domingo, 5, o perfil do grupo no Twitter já tinha falado sobre essa possibilidade usando um trecho de um de seus hits: Cheia de Manias.