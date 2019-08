Rachel Sheherazade explica afastamento do comando do SBT Brasil

Rachel Sheherazade usou as redes sociais para explicar o por quê de ter sido afastada do comando do SBT Brasil às sextas-feiras.

"Peço desculpas aos meus amigos jornalistas, pois recebi muitos pedidos de entrevista mas, por uma questão contratual, não posso dar entrevista", afirmou. Ela apresenta o jornal da emissora de Silvio Santos desde 2011.

Para dar uma satisfação aos seguidores, Sheherazade explica que recebeu uma determinação da empresa. "Também fui pega de surpresa. Recebi uma determinação, na semana passada, de que eu estaria afastada às sextas-feiras, por tempo indeterminado. Então, não tenho como precisar quando e se vou voltar a apresentar o SBT Brasil às sextas-feiras", disse.

Sheherazade esclarece que segue contratada da emissora até setembro de 2020.

"É um contrato que pretendo seguir, como sempre cumpri meus contratos em quase 20 anos de profissão. Nunca descumpri nenhuma cláusula de nenhum contrato", alega.

"Resumindo, gente, 'sextou' mais cedo pra mim. Toda quinta-feira 'sextou' pra mim. E pretendo fazer um bom uso desses dias que terei de folga", concluiu a jornalista, que não deixou claro os motivos desse afastamento determinado pelo SBT.

No Twitter, internautas estranharam a situação. "Padre Fábio de Melo e Rachel Sheherazade abandonaram o Twitter após serem veementemente atacados por darem opiniões", escreveu um seguidor.

Em abril de 2017, durante a entrega do Troféu Imprensa, Silvio Santos, em tom de brincadeira, repreendeu a jornalista por dar opiniões. "Você começou a fazer comentários políticos no SBT e eu pedi para você não fazer mais, porque você foi contratada para ler notícias, não para dar sua opinião. Eu contratei você para você continuar com sua beleza e com sua voz para ler as notícias do teleprompter", afirmou na época o dono da emissora.

Depois do episódio, Sheherazade saiu em defesa de Silvio Santos: "Patrão, há que haver um mínimo de inteligência para entender nossas brincadeiras! Obrigada pela chance de fazer brilhar o meu intelecto!", escreveu a jornalista.

No mesmo Troféu Imprensa de 2017, Silvio Santos alertou Danilo Gentili também. "Não fala sobre política porque aí você me complica", disse o dono do baú, que pediu para o apresentador "puxar o saco dos políticos".