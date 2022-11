Racionais darão aula aberta em universidade nesta quarta (30)

O quarteto paulista Racionais MC's dará uma aula aberta na próxima quarta (30) na Unicamp Não há mais vagas para o evento presencial, mas gente de todo os lugares poderá assistir ao vivo na página do IFCH (Instituto de Filosofia e Ciências Humanas) nas redes sociais., a partir das 19h. O encontro integra a programação do Unicamp Afro, promovido pelo IFCH.

A relação entre o grupo formado por Mano Brown, KL Jay, Edi Rock e Ice Blue, e a Unicamp não é de hoje. Em 2018, a universidade divulgou que o álbum Sobrevivendo no Inferno entraria na lista de obras obrigatórias para o vestibular de 2020. O disco, de 1997, é apontado como um marco na cultura pop brasileira e seu processo de confecção foi transposto para a literatura por Arthur Dantas Rocha..

Os Racionais MC's chegam à sala de aula pouco mais de dois meses de uma apresentação repleta de referências políticas no último Rock in Rio. O show teve Mil Faces de um Homem Leal, homenagem ao guerrilheiro baiano Carlos Marighella, cuja imagem surgiu ao fundo no telão.A trajetória do maior grupo de rap do país está documentada no excelente especial da Netflix Racionais: Das Ruas de São Paulo pro Mundo.

Veja o trailer: