'Racismo não é provocação, é crime', afirma capitão do Vitória

Capitão do Vitória, o lateral direito Zeca condenou os ataques racistas sofridos pelo atacante brasileiro Vini Jr. durante o Campeonato Espanhol. "É lamentável isso, não pode acontecer no mundo que a gente vive. Sobre as provocações, é saber até que ponto vai a provocação. Tem que ter respeito, porque provocar não é xingar. O racismo não é provocação, é crime", disse o defensor rubro-negro.

No último domingo (21), parte da torcida do Valencia, que enfrentou e venceu o Real Madrid por 1x0, gritou insultos racistas direcionados ao jogador brasileiro no segundo tempo da partida. No estádio Mestalla, os torcedores gritaram repetidas vezes "mono" (macaco) em direção a Vini Jr.

"Isso não tem lógica e ainda acontecer em uma liga tão grande no mundo como é a LaLiga. Tem que acabar isso e tem que haver punição, para torcedor e atletas", pregou Zeca durante a entrevista coletiva concedida na Toca do Leão, na tarde de segunda-feira (22).

"Quem sou eu para falar isso, porque a gente não sabe o que ele deve estar passando agora. O que eu posso falar aqui é desejar tudo de bom para ele e para ele se sentir abraçado pelo time do Vitória, por Salvador e pela Bahia, tenho certeza disso", solidarizou-se o lateral direito.

"Ele é um cara muito alegre e tem um futebol alegre, sempre para cima. Tem aquele negócio dele fazer gol e provocar, mas isso é normal do futebol. A provocação dele está sendo nas danças dele, ele não quer insultar alguém, ele tá fazendo a alegria dele. Será que está tirando a paciência só porque ele é negro? E se fosse um branco dançando, alguém faria alguma coisa? Eu acho que tem que ter punição nisso, é um moleque muito novo que tá brilhando no futebol, tem que ter essa blindagem nele e na família para que não aconteça mais", finalizou Zeca.

No Instagram, o Vitória também se posicionou sobre o assunto: "O Esporte Clube Vitória se solidariza com Vini Jr. após os atos racistas sofridos pelo atleta. Esperamos soluções para que o jogador volte a jogar com alegria e sem repetições desses casos, que não são isolados", postou a conta oficial do clube.