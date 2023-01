Radicais bolsonaristas derrubam PM de cavalo, cercam e espancam militar; veja vídeo

Vídeos que circulam nas redes sociais neste domingo (08) mostram policiais militares da cavalaria da Polícia Militar do Distrito Federal sendo atacados por radicais bolsonaristas em frente ao Palácio do Planalto. Um deles é derrubado do cavalo e é agredido pelos vândalos. O ataque aconteceu durante o momento em que os militares tentavam retirar os radicais que invadiram a sede dos três poderes em Brasília pedindo um golpe de estado.

Por volta das 14h, cerca de 5 mil radicais que pedem a anulação das últimas eleições presidenciais romperam as barreiras de segurança da Polícia Militar e da Força Nacional de Segurança invadiram o Congresso. Em seguida, os extremistas invadiram o Palácio do Planalto após romperem as grades do estacionamento e entraram no prédio do STF.