Rádio on-line reúne gravações raras de Milton Nascimento, que faz 80 anos

O cantor e compositor Milton Nascimento completa, nesta quarta-feira, 26 de outubro, 80 anos de vida. Aclamado como um dos principais artistas do Brasil e do mundo - além de ser gravado por nomes como Elis Regina, Gal Costa, Maria Bethânia e Nana Caymmi, Milton trabalhou com nomes da música internacional, entre eles, Wayne Shorter, Paul Simon e Sarah Vaughan - Bituca, como gosta de ser chamado, faz atualmente sua despedida dos palcos com a turnê A Última Sessão de Música.



A obra de Milton, criador de clássicos da música brasileira, entre eles, Travessia, ao lado de Fernando Brant, seu parceiro mais constante, Cais e Nada Será Como Antes, ambas com Ronaldo Bastos, e Clube da Esquina nº2, com Marcio e Lô Borges, ganha mais um capítulo com a playlist Milton Nascimento: Raridades analógicas, organizada pelo jornalista e pesquisador Renato Vieira.



Publicada pela Rádio Batuta, do Instituto Moreira Salles (IMS), a compilação reúne 17 faixas que estão fora das plataformas digitais - 15 delas nunca foram lançadas em CD.



Estão nessa playlist, por exemplo, quatro canções gravadas pelo Conjunto Holiday, do qual Milton fez parte, em 1964. São elas: Barulho de Trem (Milton Nascimento), Aconteceu (Wagner Tiso e Milton Nascimento), Férias (Wagner Tiso) e Noite Triste (Milton Nascimento e Mauro Oliveira).



À época, as gravações foram lançadas por uma pequena gravadora, chamada Dex Discos do Brasil. Tudo isso, bem antes de Milton ser revelado ao grande público, no II Festival Internacional da Canção Popular, de 1967, com as músicas Travessia e Morro Velho. As duas faixas, em registro ao vivo na competição, também fazem parte da playlist.



"Minha intenção foi reconstruir momentos do Milton que ficaram meio apagados, sobretudo no início de sua carreira. É um mapa de tudo o que estava perdido por aí. Era preciso que alguém organizasse e publicasse essas gravações", diz Vieira, que fez trabalho semelhante com a obra de Chico Buarque.



As versões de Nada Será Como Antes e Cravo e Canela são do início da produção do lendário álbum Clube da Esquina, de 1972, eleito recentemente por um júri de especialistas como o melhor álbum da música popular brasileira de todos os tempos. São gravações diferentes da que estão no disco e foram lançadas em um compacto simples, no ano anterior.



Cravo e Canela guarda uma curiosidade: Milton, na segunda parte, canta os versos "Dina, Dina, quem temperou/ Cigana que temperou", que não aparece na versão do Clube da Esquina.



"Os arranjos são diferentes. Essa versão de Cravo e Canela chegou a tocar nas rádios, mas acabou preterida pela versão do disco, mesmo porque nunca foi relançada. Nada Será Como Antes é cantada em falsete por Milton e Lô Borges.", explica Vieira.



Dina é a atriz Dina Sfat (1938-1989), musa inspiradora do compositor na canção. Vieira diz que provavelmente Milton conheceu a atriz durante as filmagens do longa Os Deuses e os Mortos, de Ruy Guerra, do qual ela participou. Milton fez uma das canções da trilha, Tema dos Deuses, também incluída na playlist.



A gravação foi realizada para o especial da TV Globo Tiradentes, nosso herói, levado ao ar em 1984. Lançada no LP que trazia a trilha sonora do programa, a versão nunca mais foi relançada.



Raridade também é um spot de rádio no qual Milton apresenta o disco Clube da Esquina com a música San Vicente ao fundo. O disco promocional foi distribuído pela gravadora Odeon para as emissoras de rádio do país.



A playlist Milton Nascimento: Raridades analógicas ainda traz outros sucessos de Milton. Entre eles, Maria, Maria, de sua apresentação no Festival de Montreux, em 1984 - recentemente o Ecad divulgou que essa é a canção mais regravada de Milton - e Canção do Sal, em sua primeira gravação, anterior a da cantora Elis Regina que popularizou a música.



Todas essas gravações contidas na playlist fazem parte do acervo de Vieira e outros pesquisadores de música brasileira. Vieira acredita que algumas delas, principalmente as primeiras gravações de Milton, nem existam mais no acervo da gravadora que as lançou - elas foram cedidas ao projeto por um colecionador americano.



A playlist da Rádio Batuta é de fácil acesso e gratuita. Basta acessar e escutar essas joias de Milton Nascimento que a memória e o zelo dos pesquisadores guardaram.