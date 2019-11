Radioca chega à Chácara Baluarte neste fim de semana

Quem está atento à programação cultural de Salvador nesse quase Verão já sabe que a Chácara Baluarte é um dos endereços certos para quem curte música na cidade. Localizado no Santo Antônio Além do Carmo, o espaço, pensado originalmente para receber casamentos e eventos privados, foi escolhido por Saulo, por Luiz Caldas, por Alexandre Peixe e pelo Bailinho de Quinta para seus ensaios. Foi escolhido também pelo festival Radioca, que nesse fim de semana chega lá depois de passar pelo Teatro Castro Alves, na última quarta, e pelo Sesc Senac Pelourinho, logo mais, ás 19h30, como papo musicado entre Tulipa Ruiz, Josyara e Livia Nery.

"A Chácara é o que procurávamos ha muito tempo: ampla, verde, superventilada, com árvores, uma vista deslumbrante e espaços para realizarmos as atividades paralelas ao show, então construir o festival este ano neste espaço foi um presente", resume Carol Morena, curadora e coordenadora geral do Festival Radioca, que este ano chega à quinta edição. A estrutura proporcionará ao festival, pela primeira vez, a possibilidade de dois palcos, de modo que as atrações se revezem neles, e não haja intervalos muito longos entre um show e outro.

(Foto: Divulgação)

Serão instaladas ainda a feira Pedra Papel Tesouro e a feira do vinil, além de espaços de descanso, área de circulação mais ampla e praça de alimentação. " A ocupação que estamos fazendo é diferente da ocupação dos eventos que aconteceram nos últimos meses lá, então, até para quem já conhece o espaço, vai ser uma novidade", promete Morena.

Seja como for, uma coisa é certa: não vai faltar música brasileira das boas. Amanhã, sobem ao palco Tulipa Ruiz e João Donato, Afrocidade,Tuyo, Mestre Anderson Miguel com participação de Siba e Tangolo Mangos. No domingo, é a vez de Céu, Lazzo Matumbi, Dônica, Illy, Abayomy com participação de Saulo Duarte e Jessica Caitano. "Amo a musicalidade de Salvador e do público baiano. É uma energia que a gente sente no palco", elogia Céu, que não se apresenta na cidade desde julho de 2016. Nos dois dias, os shows começam às 15h30.

(Foto: Fernando Yokota)

Confira entrevista com a coordenadora geral do evento:

Esse ano o Radioca se espalhou por três espaços culturais, incluindo aí a Chácara Baluarte, que é também nova na cena cultural soteropolitana e já chegou chegando nesse Verão. Fala um pouco sobre a escolha do local, e qual a expectativa do Radioca por lá.

Fomos visitar o espaço no primeiro semestre sem ter ido a nenhum evento lá e foi uma paixão à primeira vista. Alguns de nós já conheciam, mas não tinham certeza se funcionaria. Como ela foi pensada originalmente apenas para casamentos, tivemos que deixar a administração do espaço bastante segura do que pretendíamos, já que propusemos um uso que ainda não tinha sido planejado por eles. Ficamos felizes que deu certo e que eles abriram espaço para outros eventos de música na cidade, é nossa função também buscar o novo não só na musica, mas na oferta de experiências diferentes ao público, fomentando espaços. A Chácara é o que procurávamos ha muito tempo: ampla, verde, superventilada, com árvores, uma vista deslumbrante e espaços para realizarmos as atividades paralelas ao show, então construir o festival este ano neste espaço foi um presente. Claro, cheio de desafios, mas a expectativa é que o público se surpreenda e tenha uma experiência nova. A ocupação que estamos fazendo é diferente da ocupação dos eventos que aconteceram nos últimos meses lá, então, até para quem já conhece o espaço, vai ser uma novidade.

Na Chácara Baluarte, vocês também instalarão feiras e terão outros atrativos além dos shows. Como estão pensando nesse espaço?

Sim, teremos a feira Pedra Papel Tesouro, uma das feiras com a curadoria mais interessantes da cidade, além de feira do vinil, espaços de descanso e área de circulação mais ampla, praça de alimentação e, pela primeira vez em nossa história, dois palcos. Será lindo!

Antes, o festival terá passado pelo TCA e pelo Sesc Senac Pelourinho. Casas novas para vocês, mas já queridinhas do público que vocês dialogam. Porque a escolha desses dois locais também?

O TCA é um sonho, né? É sem dúvida o palco mais relevante da Bahia e uma referência nacional. A escolha teve a ver com a curadoria artística. Pensamos: onde Tiganá, Tim e Amaro poderiam fazer o melhor show, do jeito que eles pensaram na concepção artística? O TCA é a primeira resposta. O mesmo aconteceu na escolha da Arena: Luiza Lian tem uma proposta de cenografia, jogo de luz e fumaça muito marcados na apresentação. Ela cria uma atmosfera que, no palco tradicional que temos no fim de semana, não daria para mostrar a potência completa do show. A Arena do Sesc-Senac Pelourinho é o palco perfeito para a proposta de show dela. E vai ser encaixar perfeitamente também no show de Livia Nery. Ter espaços diferentes dá também mais liberdade na curadoria, trabalhamos um pouco mais tranquilos este ano. Poder fazer isso foi um superpresente para marcar os cinco anos do festival.

Serviço: Chácara Baluarte (Santo Antônio Além do Carmo). Amanhã e domingo, 15h. R$ 60 | R$ 30 (dia 9 e 10), R$ 110 | R$ 55 (dobradinha 9 e 10) Vendas: no site sympla.com