Radioca terá bate-papos gratuitos

Quem é “dependente de música”, como diz o slogan do programa Radioca, não se alimenta só de show. Por isso, o festival vai apresentar uma série de debates gratuitos na quarta-feira e no sábado, tendo entre os destaques o bate-papo Tropical Transforma: Música Pop, Cultura Urbana e Identidade, com participação de Gabriel D’Angelo Braz, Dai Dias, Patrick Tor4 e Coy Freitas.

Esse último é diretor artístico e curador da plataforma de música Tropical Transforma, cujo estande itinerante estará presente no Radioca para gravar podcasts com os artistas e mostrar a rádio da plataforma lançada pela Cerveja Devassa. Esta também é realizadora do projeto Encontros Tropicais, que estreia amanhã, com Gilberto Gil e BaianaSystem.

“A gente identifica a ‘música tropical brasileira’ como um grande movimento ligado à dança. Tudo que é feito no Brasil é tropical, do jazz ao folk, do sertanejo ao rock. Tudo é Brasil e tem o tropical na alma. Mas quando a gente foi desenvolver o projeto da Devassa, a gente quis trazer à tona o espírito festivo que aproxima os sons do Pará com a nova música da Bahia e como a linguagem das periferias de São Paulo”, exemplifica Coy.

O projeto de reposicionamento da Devassa, que quer se aproximar do seu público- alvo, é um exemplo que será levado por ele para o bate-papo de sábado. Idealizador e diretor artístico da plataforma Skol Music e integrante do Conselho de Curadoria da Semana Internacional de Música de SP, Coy vai falar sobre a importância da relação entre marca e música.

“Mais do que qualquer ‘sambarilove’ publicitário, a música entrega uma verdade, provoca emoção. E se você quer que as pessoas te olhem de forma diferente, você precisa mostrar valores, ideias que falam com o coração. A música cumpre esse papel”, defende. Um dos curadores do Radioca e guitarrista da BaianaSystem, Roberto Barreto acredita que as pessoas querem ouvir o debate, “mais do que só assistir ao show”. “É o que as pessoas esperam, a informação além do show. O Radioca está começando a ter uma cara”, comemora.

PROGRAMAÇÃO BATE-PAPOS

Quarta (6), às 16h

Sala do Coro (TCA) Conversas Plugadas – Masterclass Spotify, com Carolina Alzuguir

Sábado (9), às 10h

Casa-Museu Solar Santo Antônio Bate-papo Tropical Transforma: Música pop, cultura urbana e identidade, com Coy Freitas, Gabriel D’Angelo Braz, Dai Dias e Patricktor4

Sábado (9), às 13h

Casa-Museu Solar Santo Antônio Bate-papo Promoção no Atual Mercado da Música: Feiras, mercado internacional e caminhos possíveis, com Melina Hickson, Ricardo Rodrigues e Vince de Mira

Serviço

O quê: 5º Festival Radioca

Quando: De quarta-feira (6) a domingo (10), em horários variados

Onde: Teatro Castro Alves (Campo Grande), Chácara Baluarte (Santo Antônio Além do Carmo) e Arena Sesc-Senac Pelourinho

Ingresso: R$ 50 | R$ 25 (dia 6), R$ 40 | R$ 20 (dia 7), R$ 20 | R$ 10 (dia 8), R$ 60 | R$ 30 (dia 9 e 10), R$ 110 | R$ 55 (dobradinha 9 e 10)

Vendas Sympla. Exclusivo para o dia 6: bilheteria do TCA, SACs dos Shoppings Barra e Shopping Bela Vista ou Ingresso Rápido

Entrada gratuita para os bate-papos