Rafa Kalimann desiste de mansão de R$ 9 milhões para não ser morar perto de José Loreto

Rafa Kalimann busca uma mansão para chamar de sua no Rio de Janeiro. Recentemente, segundo o jornal Extra, ela negociou por meses a aquisição de um imóvel de R$ 9 milhões, mas este saiu da lista de desejos da influenciadora por ser próximo a casa de José Loreto, seu ex namorado.

A unidade ficava no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, onde mora Loreto. Rafa agora busca um local mais distante do ex.

A ex-BBB foi flagrada recentemente aos beijos com o empresário Antonio Bernardo Palhares.

Em entrevista recente, Rafa disse que uma mudança de casa também fazia parte dos planos de sua nova vida.

"Virei o ano e vi que a única coisa que precisa ficar é a Rafa. Não tenho espaço para mais nada. Mesmo que eu tenha muito amor, mesmo que eu goste e admire alguém, eu precisava da Rafa. Mudei tudo. Mudei toda minha equipe, com exceção dos meus irmãos, que trabalham comigo desde sempre. Espero que eles não peçam demissão. Mudei questões com a minha família, a casa onde eu moro. Estou olhando outra casa. Mudei meu relacionamento, relações com as pessoas, amigos... Eu precisava olhar e entender quem caminha visando o mesmo propósito que o meu. Dei uma chacoalhada grande. Achei que não fosse passar o turbilhão na minha vida", revelou.