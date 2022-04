Rafa Kalimann distribui 'dinheiro' com rosto de Paulo Vieira em festa do BBB 22

Após o fim da edição do BBB 22, como dito pela equipe por trás do reality show, os organizadores e apresentadores se reuniram em uma confraternização na noite da última quinta-feira (28). A festa reuniu Tadeu Schmidt, Rafa Kalimann, Ana Clara Lima e Bruno de Luca em um bar no Rio de Janeiro.

Rafa Kalimann, inclusive, entrou na brincadeira e levou várias notas falsas de dinheiro com o rosto do humorista Paulo Vieira, em continuação às piadas publicadas nas redes sociais entre os dois.

É que a ex-BBB resolveu doar R$ 10 mil para a festa. Cada funcionário poderia doar um valor que quisesse para a confraternização.

"A verdade é que é tudo na conta dele [Paulo Vieira]". Ele que está pagando a festa. Paulo Vieira, você não veio, mas pagou a festa inteira", brincou Rafa.

A confraternização teve com direito a DJ tocando funk e Rafa e Ana Clara fazendo juntas a dancinha viral "Desenrola, bate, joga de ladin".