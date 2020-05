Rafa Kalimann é contratada pela Globo para ser a nova Grazi Massafera

A ex-BBB Rafa Kalimann, 27 anos, é a nova contratada da Globo. A emissora vai investir pesado na influenciadora digital para transformá-la em protagonista de produções de teledramaturgia, assim como fez com Grazi Massafera, em 2005. A vice-campeã do reality show Big Brother Brasil (BBB20) vai estrear no Globoplay como ela mesma e, depois, como atriz de obras de ficção, também na plataforma de streaming. A informação foi divulgada pelo colunista Daniel Castro, do site Notícias da TV e confirmada em seguida pela própria Rafa e pela Globo.

"Esse é um dos momentos mais importantes da minha vida", disse Rafa.

A Globo traçou para Rafa "um plano de desenvolvimento de formação artística com renomados profissionais para os próximos meses", de acordo com nota da emissora. Entre eles, estão uma fonoaudióloga e um diretor de teatro.

O streaming da Globo decidiu investir em Rafa por causa de seu carisma, presença no vídeo que apresentou no BBB, além dela já ter frequentado cursos de interpretação. A influenciadora entrou no reality show com 3 milhões de seguidores no Instagram e saiu com 12,3 milhões (hoje, já tem 15,7 milhões). Embaixadora da ONG Missão África e madrinha do Hospital de Câncer de Goiás, Rafa prometeu doar o prêmio de R$ 150 mil para o combate ao novo coronavírus.

A emissora vê nela um potencial de desenvolvimento artístico parecido ao que visualizou em Grazi Massafera logo após o BBB5, no qual a então miss foi igualmente segunda colocada. Após estudar na Oficina de Atores da Globo, Grazi ganhou um papel de coadjuvante em 2006, em Páginas da Vida, novela das nove de Manoel Carlos. Grazi estourou mesmo em 2015, como uma usuária de drogas, em Verdades Secretas, papel que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional.

A Globo ainda faz mistério sobre qual será o projeto de Rafa Kalimann no Globoplay. A empresária, modelo, apresentadora e missionária, cujo nome de batismo é Rafaella Freitas Ferreira de Castro Matthaus, também vai se lançar youtuber. Ela acaba de assinar contrato com a empresa de Felipe Neto. Seu canal, apesar de ainda não ter um vídeo sequer, já conta com 332 mil seguidores.

Rafa sempre sonhou ser atriz. Ela deixou a casa dos pais aos 14 anos e veio para São Paulo trabalhar como modelo e estudar teatro. Não deu certo. Voltou para Minas Gerais e chegou a fazer faculdade de Psicologia, mas acabou se tornando profissional das redes sociais.

A futura atriz comemorou o contrato com a Globo com um vídeo nas redes sociais. "Esse é um dos momentos mais importantes da minha vida. Espero por essa oportunidade desde os meus 14 anos. Eu me apaixonei pelo teatro muito cedo, cheguei a estudar em algumas escolas, mas meu trabalho me fez seguir outros caminhos, focando mais nas minhas redes sociais, um trabalho que eu amo e que me fez chegar até aqui", afirmou Rafa em nota da Globo.

"Estou ansiosa e com uma expectativa muito boa com essa oportunidade que a Globo e o Globoplay estão me dando. Ter a chance de retomar esse meu sonho tão antigo é um privilégio. Eu quero estudar muito, me dedicar 100% a essa profissão que eu respeito e admiro tanto. E saber que terei a oportunidade de estudar e a ajuda de profissionais reconhecidos no mercado, é um sonho", continuou.

"Sei que não será uma tarefa fácil, e o desafio que vem pela frente é enorme, minha dedicação pra carreira de atriz agora exigirá o dobro do meu esforço e foco, mas estou disposta pra dar o meu melhor. E feliz demais com a oportunidade. Quero viver essa experiência com muita responsabilidade e amor", encerra.

A blogueira comemorou o anúncio da contratação nas redes sociais e chorou de alegria. "Obrigada a todos vocês que estão sempre ao meu lado! Eu tô explodindo de amor", escreveu no Twitter.

Emocionada com o contrato

Nas redes sociais, Rafa Kalimann abriu o jogo com seus seguidores e falou da emoção de fechar um acordo com a empresa. "O sorriso tá largo, coração tá pulando pra fora. Agradecendo a cada segundo. Deus honrou meus sonhos", escreveu a influenciadora em um post no Instagram no início da tarde desta quinta (28).

"Espero por essa oportunidade desde os meus 14 anos. Eu me apaixonei pelo teatro muito cedo, cheguei a estudar em algumas escolas, mas meu trabalho me fez seguir outros caminhos, focando mais nas minhas redes sociais, um trabalho que eu amo e que me fez chegar até aqui. Estou ansiosa e com uma expectativa muito boa com essa oportunidade que a Globo e o Globoplay estão me dando", admitiu ela.

"Ter a chance de retomar esse meu sonho tão antigo é um privilégio. Eu quero estudar muito, me dedicar 100% a essa profissão que eu respeito e admiro tanto. E saber que terei a oportunidade de estudar e a ajuda de profissionais reconhecidos no mercado, é um sonho", agradeceu a nova funcionária da Globo.

Na ferramenta Stories, do Instagram, a ex-BBB20 publicou um vídeo emocionada e prometeu que continuará em contato com os seguidores. "É a realização de mais um sonho, não desistam", encorajou ela.