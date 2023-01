Rafa Kalimann e José Loreto terminam namoro, afirma colunista

O relacionamento de Rafa Kalimann e José Loreto chegou ao fim. O término aconteceu após a influenciadora comentar com o ex-namorado que estaria totalmente focada nos novos projetos profissionais, principalmente o teatro e televisão.

O fim do namoro foi confirmado pela assessoria da ex-BBB à coluna do jornalista Lucas Pasin, do Splash. Entretanto, as atitudes de Loreto estavam incomodando Kalimann e a famosa decidiu colocar um ponto final no namoro.

Eles assumiram o relacionamento em agosto do ano passado, quando posaram juntos pela primeira vez em um show de Caetano Veloso, que comemorava seus 80 anos. Antes disso, ambos foram fotografados em uma praia com familiares.