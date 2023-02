Rafa Kalimann e Sheila Mello são 'batizadas' como timbaleiras

A influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann e a dançarina Sheila Mello são oficialmente 'timbaleiras'. As duas foram 'batizadas' pelos cantores Buja Ferreira e Denny Denan na noite de domingo (19), durante o show da Timbalada no camarote Brahma.

As duas musas foram pintadas em cima do palco por Denny, divertindo o público presente. Após o ritual, elas caíram na dança e fizeram a festa ao som do grupo percussivo.

As cantoras Luísa Sonza e Gaby Amarantos e o ator José Loreto também foram batizados durante essa edição do Carnaval de Salvador, em cima do trio elétrico da Timbalada.

Rafa Kalimann foi batizada como 'timbaleiras'

(Foto: Divulgação)

Sheila Mello caiu na dança com a Timbalada

(Foto: Divulgação)

Rafa Kalimann recebeu tradicional pintura

(Foto: Divulgação)