Rafa Kalimann participa de lançamento do Camarote Brahma Salvador; veja fotos

Embaixadora da Brahma, Rafa Kalimann chegou radiante ao Solar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória, na noite desta quarta-feira (3), para ser a mestre de cerimônias da festa que marcou lançamento do Camarote Brahma Salvador para o Carnaval 2023. A ex-BBB e apresentadora surgiu usando um look assinado por Júnior Rocha e Céu Rocha, da grife baiana Meninos Rei, composto por um top customizado e uma saia de tecido africano, marca registrada da dupla criativa.

Rafa veio à Bahia exclusivamente para o evento e chegou um dia antes. Hospedada no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande, foi recebida pela amiga, a RP Cris Visnevski, que atua como produtora de experiências turísticas, para uma imersão de algumas horas na cidade. O roteiro teve visitas à Igreja do Bonfim, à Ponta de Humaitá e à galeria de Vik Muniz na Feira de São Joaquim, além de um mergulho na piscina do Hotel Fasano, um momento religioso no Terreiro do Gantois e um passeio pelo Pelourinho com o historiador e colunista do Alô Alô, Rafael Dantas. Para encerrar, almoçaram no Restaurante Amado, na Av. Contorno.

“Fomos a lugares que representam muito bem a Bahia e fiquei com aquele sentimento de querer voltar e eu acho que, em breve, isso vai acontecer”, disse em entrevista ao portal Alô Alô Bahia. Sobre a noite especial, Rafa destacou a importância do evento: “Estou muito feliz e quero aproveitar para dançar e curtir muito porque é isso que representa esse camarote”.

Veja fotos:

