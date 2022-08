Rafa Kalimann recorda foto com José Loreto na juventude: "Quando era para ser"

O relacionamento entre Rafa Kalimann e José Loreto não começou por agora, no segundo semestre de 2022. A influenciadora compartilhou uma foto nas redes sociais mostrando que ela já conhecia o ator há muito tempo.

"Eu e José. Sampa, 2007, esquina da Ipiranga com a São João", escreveu na legenda, que mostra a foto em que os dois estão jovens. Nos comentários, os internautas e fãs da famosa ficaram chocados como o mundo deu uma volta para conseguir colocar os dois juntos novamente.

(Foto: Reprodução / Instagram)

"Pelo visto a vida deu voltas , alguma coisa aconteceu nos corações e chegamos em 2021!", comentou Astrid Fontenelle. "Quero essa história na minha mesa agora", brincou a página Razões para Acreditar. "O destino é engraçado, né? Te coloca junto das pessoas e anos depois te faz reencontrar e se apaixonar por elas", disse um fã.

Na publicação do Instagram de José Loreto, o ator compartilhou um álbum de fotos ao lado da amada, inclusive, um clique mostrando ele surpreso com a foto de 2007. Além disso, momentos únicos que só os dois tiveram e guardaram para si, agora foi exposto para os quase 4 milhões de seguidores na rede social do famoso.