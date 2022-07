Rafa Kalimann sobre Bruninho: 'Curtimos vida de solteiros juntos'

Rafa Kalimann falou em entrevista com a revista Quem sobre o seu affair com o jogador de vôlei Bruninho. A ex-BBB não poupou elogios, mas descartou o "namoro" para definir a relação.

"Todo momento as pessoas ficam umas com as outras, conhecem e livremente se abrem para sair para um pagode, curtir, beijar, tomar cerveja, mas entendo também que somos duas pessoas públicas. Ele é um ídolo do esporte brasileiro sensacional. Admiro muito o Bruno, mas a gente só viveu isso. Curtimos a vida de solteiros juntos. Saímos para curtir e foi muito gostoso viver isso", relembrou à revista.

Ela também afirma que não deixou de aproveitar o tempo com o jogador por medo de como isso iria repercutir. "Nós estávamos a fim, fomos lá e vivemos aqueles momentos juntos, sem medo. Sabíamos que poderíamos ser filmados nos beijando e decidimos não nos inibir", declarou.

"Somos duas pessoas solteiras, que são muito focadas no trabalho e, poucas vezes, conseguem sair para distrair, principalmente ele, que tem uma rotina de atleta, muito mais intensa que eu. Nós nos permitimos viver aqueles momentos como duas pessoas solteiras, livres e maduras fazem", comentou.

A apresentadora também viveu um affair com João Vicente de Castro no início do ano e diz que não está sabendo de mal-entendido entre ele e Bruninho. "Só posso dizer que eles são dois homens maduros e inteligentes. Eles são amigos e se admiram", elogiou a apresentadora.

João Vicente chegou a comentar "eu shippo" em um post sobre Rafa e Bruninho.