Rafael Cardoso é internado por celulite infecciosa; entenda a doença

O ator Rafael Cardoso foi internado com um quadro de celulite infecciosa e ficará uma semana no hospital.

O tratamento de Rafael Cardoso, no hospital, segue com antibióticos. Ele está bem, mas deve ficar internado até a Quarta-Feira de Cinzas (22) para melhor recuperação da celulite infecciosa.

O QUE É CELULITE INFECCIOSA

A erisipela e a celulite infecciosa são problemas vasculares conhecidos como infecções cutâneas que causam vermelhidão, dor e inchaço e ocorrem principalmente nas pernas. Mas elas podem afetar também os braços, abdome e rosto.

"Tanto a erisipela quanto a celulite infecciosa, que não tem relação com a celulite estética, ocorrem quando as bactérias que fazem parte da flora bacteriana de nossa pele, principalmente a bactéria estreptococo", explica a cirurgiã vascular Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

Essas bactérias, segundo a médica, penetram no tecido cutâneo e aproveitam os canais de entrada na pele por cortes ou feridas. "Assim, as bactérias provocam infecções que rapidamente afetam os vasos linfáticos existentes na segunda camada da pele", acrescenta.

Ambas as infecções (erisipela e celulite infecciosa), de acordo com Aline, possuem sintomas parecidos.

A erisipela e celulite infecciosa deixam a pele dolorida, avermelhada, inchada e quente. Além disso, podem causar febre e calafrios em algumas pessoas.

CELULITE INFECCIOSA x ERISIPELA

Porém, erisipela e celulite infecciosa não são a mesma coisa.

A principal diferença entre a erisipela e a celulite infecciosa é a profundidade que a infecção atinge.

"Enquanto a erisipela atinge as camadas mais superficiais da pele, sendo mais frequente nos membros inferiores e na face, a celulite infecciosa atinge a derme profunda e o tecido subcutâneo, ocorrendo principalmente nos membros inferiores", destaca Aline Lamaita.

O QUE É BOM PARA CELULITE INFECCIOSA?

O tratamento da celulite infecciosa e da erisipela normalmente é realizado através do uso de antibióticos.

Nos casos mais leves, o tratamento pode ser feito em casa, e os antibióticos são tomados na forma de comprimidos.

Já em casos mais graves, o paciente é internado no hospital. Os antibióticos são ministrados diretamente na veia.

O médico também pode receitar analgésicos e antitérmicos para reduzir a dor e a febre.

CELULITE INFECCIOSA TRATAMENTO

"Normalmente, os sintomas melhoram em 10 dias após o início do uso de antibióticos. Mas, para ajudar no tratamento, é importante também que o paciente repouse e mantenha o membro afetado elevado durante trinta minutos, três vezes ao dia, para diminuir a dor e o inchaço, além de manter a área infectada sempre limpa", ressalta Aline Lamaita.

Porém, de acordo com a Dra. Aline Lamaita, na grande maioria das vezes, é possível prevenir a erisipela e a celulite infecciosa. Por exemplo, caso você se corte por acidente, é fundamental que você lave as feridas com água e sabão, enxugando bem com uma toalha em seguida. “Além disso, se você sofrer com onicomicoses, micoses interdigitais e de unha, é essencial que você consulte um dermatologista para realizar o tratamento adequado, pois estas fissuras que se formam nos vãos dos dedos dos pés são portas de entrada para as bactérias causadoras da doença”, afirma. “Porém, o mais importante é que você consulte um médico clínico ou cirurgião vascular ao notar qualquer sinal de erisipela ou celulite infecciosa. Apensas ele poderá realizar uma avaliação e indicar o melhor tratamento para o seu caso.”