Rafael Cardoso fala do risco de sofrer parada cardíaca: 'Era uma bomba relógio'

Em uma live na noite desta terça-feira (8) no Instagram, o ator Rafael Cardoso, 35, contou como foi seu procedimento de implantar um CDI (Cardioversor-Desfibrilador Implantável) por conta de uma miocardiopatia hipertrófica, diagnosticada este ano. O dispositivo é um tipo de marca-passo que, caso ocorra uma arritmia com risco de morte súbita, dá um choque direto no coração revertendo o que seria uma parada cardíaca.

Conversando com o cardiologista Eduardo Saad, responsável pelo implante de seu CDI, o ator contou que já havia perdido quatro familiares por morte súbita. Cardoso disse que a descoberta da miocardiopatia hipertófica (doença em que os músculos cardíacos tornam-se anormalmente espessos) após ser diagnosticado com covid-19.

O ator disse que, por medo do histórico cardiáco familiar, sua mulher, a atriz Mariana Bridi, e sua sogra, a jornalista Sonia Bridi, insistiram para que ele fizesse uma bateria de exames, diante do risco de problemas causados pelo coronavírus. O resultado dos exames mostrou que o coração do ator estava com 20 milímetros de hipertrofia e 14% de fibrose.

"Eu nunca senti nada, fazia muita atividade física. Jogava futebol três vezes por semana, nadava, fazia crossfit, corria. Também tinha uma rotina de trabalho intensa. Quando peguei o resultado dos exames vi que era uma bomba relógio que poderia explodir a qualquer momento", contou Cardoso.

O ator, que está no quarto dia pós-cirurgia, mostrou o aparelho digital que monitora o CDI, e que recebe informações do seu coração toda madrugada. Cardoso também mostrou o local da cirurgia sob a camisa, ainda com curativo: