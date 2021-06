Rafael Cardoso passa por cirurgia no coração: 'Risco de morte súbita'

O ator Rafael Cardoso, 35, passou por uma cirurgia cardíaca nesta quinta-feira (3). O ator é portador de uma miocardiopatia hipertrófica congênita, doença que faz com que uma porção do músculo cardíaco fique hipertrofiada, e teve um desfibrilador implantado.

"Passei hoje por uma cirurgia para implantar um desfibrilador cardíaco", compartilhou nas redes sociais. "Tenho uma miocardiopatia hipertrófica congênita, com a qual convivi até agora sem problemas."

Ele disse que recentemente a doença estava causando mais preocupação. "No último mês descobri que essa condição levou a uma fibrose no músculo cardíaco que me põe no grupo de risco de morte súbita", afirmou. "É isso que o desfibrilador evita."

"Agradeço ao dr. Fabrício Braga, que me diagnosticou, e ao cirurgião dr. Eduardo Saad e equipe, que hoje implantaram o desfibrilador, e à equipe do Hospital Copa Star pelo cuidado e carinho", disse. "A cirurgia foi rápida, estou me sentindo muito bem e amanhã mesmo já volto para casa."

Atualmente, Cardoso está no elenco de quatro das cinco novelas que a Globo tem na grade hoje, sendo uma delas inédita e três reprises. Ele dá vida ao "meio vilão" Renzo, de Salve-se Quem Puder, que vai ao ar às 19h; ao cozinheiro Vicente, em Império" (2014-2015), reprisada na faixa das 21h; a Rodrigo, na reprise de A Vida da Gente (2011), às 18h; e a Jorgito, em Ti ti ti (2011), no Vale a Pena Ver de Novo.

Apesar desse trabalho vasto, Cardoso celebra atualmente o sucesso em outra área, após encontrar espaço, nos últimos meses, para pôr em prática o que chamou de projeto de vida: a agricultura sustentável em sua fazenda.