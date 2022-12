Rafael Cardoso se pronuncia após separação: 'Clima de paz'

O fim do casamento do ator Rafael Cardoso com a atriz Mariana Bridi virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais neste fim de semana. O artista, então, resolveu comentar sobre o assunto e detalhar que o término foi em conjunto.

Em conversa à Quem, Cardoso revelou que realmente acabou, mas tudo em clima de paz para preservar os filhos que tiveram durante os 16 anos que ficaram juntos. Para ele, a amizade com Mariana após o término é de extrema importância.

“Tem que ser em clima de paz [a separação]. Em primeiro lugar, pelos nossos filhos. Deu muito certo, são 16 anos de relacionamento. É melhor pra todo mundo. É isso, seremos sempre uma família, porque temos dois filhos, as coisas mais maravilhosas da minha vida. Eu mato e morro por eles”, comentou.

Rafael ainda falou que torce para que a ex-mulher consiga arranjar alguém e ele também após os trâmites da separação encerrar. O ator focou bastante que os dois, agora, são apenas grandes amigos que precisam cuidar das crianças.