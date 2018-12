Rafael dos Anjos perde e se afasta de disputa por título do UFC

O brasileiro Rafael dos Anjos perdeu para o nigeriano Kamaru Usman por decisão unânime dos juízes (50 x 43, 49 x 45 e 48 x 47), em luta realizada nesta sexta-feira (30), pela divisão dos meio-médios (até 77,1 Kg) do UFC. O combate foi a atração principal do TUF Finale 28, evento organizado em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Com a derrota, Dos Anjos se afasta de uma possível disputa por um cinturão da categoria. O brasileiro, ex-campeão dos leves (até 70,3 Kg), venceu as três primeiras lutas que fez como meio-médio no UFC, mas já vinha de derrota para o norte-americano Colby Covington, em junho, em duelo que valia o título interino da divisão.

Especialista em derrubar adversários, Usman foi dominante no combate. O nigeriano encurralava Dos Anjos, que parecia não conseguir soltar seu jogo por causa da preocupação em não ir ao solo. O brasileiro perdeu a maior parte das trocas de golpes em pé e foi colocado de costas para o chão 12 vezes.

Faixa preta de jiu-jitsu, Dos Anjos até ensaiou aplicar uma kimura em Usman, no terceiro assalto, mas o nigeriano conseguiu se livrar do golpe. No último round, o brasileiro sofreu muito dano e apenas se defendeu nos minutos finais, evitando ser nocauteado.

Usman chegou a nove vitórias em nove lutas disputadas no UFC. O nigeriano é cotado para ser o próximo desafiante ao título meio-médio da organização, seja pelo cinturão linear, de Tyron Woodley, ou pelo interino, de Covington.

Caso o Ultimate escolha promover um duelo entre os campeões, Usman poderá optar por esperar o vencedor do confronto ou aceitar outro adversário para não ficar inativo.



Confira os resultados do TUF Finale 28:



Card principal

Kamaru Usman venceu Rafael dos Anjos por decisão unânime dos jurados

Juan Espino venceu Justin Frazier por finalização no primeiro round

Macy Chiasson venceu Pannie Kianzad por finalização no segundo round

Pedro Munhoz venceu Bryan Caraway por nocaute técnico no primeiro round

Edmen Shahbazyan venceu Darren Stewart por decisão dividida dos jurados

Antonina Shevchenko venceu Ji Yeon Kim por decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Kevin Aguilar venceu Rick Glenn por decisão unânime dos jurados

Joseph Benavidez venceu Alex Perez por nocaute técnico no primeiro round

Maurice Greene venceu Michel Batista por finalização no primeiro round

Leah Letson venceu Julija Stoliarenko por decisão dividida dos jurados

Roosevelt Roberts venceu Darrell Horche por finalização no primeiro round

Tim Means venceu Ricky Rainey por nocaute técnico no primeiro round

Raoni Barcelos venceu Chris Gutierrez por finalização no segundo round