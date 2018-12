Rafael Ilha vence a 10ª edição de A Fazenda

Após 87 dia sde confinamento, a décima edição do reality show A Fazendo chegou a fim. Desta vez o vencedor foi Rafael Ilha, que acabou ganhando o público dentre os 16 participantes desta edição. Rafael venceu com 62,51% dos votos, contra João Zoli, que teve 35,77%, ficando em segundo lugar. Caíque Aguiar, o terceiro lugar da competição, recebeu 1,72% dos votos do público.

No programa de despedida, o apresentador Marcos Mion mostrou os melhores momentos em uma edição especial do Vale a Pena Ver Direito. O vencedor Rafa Ilha leva o prêmio de R$ 1,5 milhão de reais.