Rafael Miguel tentou proteger a mãe, conta namorada do ator

Em entrevista ao jornalista Luiz Bacci, Isabela Tibcherani, 18 anos, que namorava o ator Rafael Miguel, disse que ele tentou proteger a mãe. De acordo com ela, o namorado se jogou na frente de Miriam Selma Miguel para evitar que ela recebesse os disparos.

"Eu acredito que o Rafael tentou proteger a mãe dele e entrou na frente. É um anjo. Ele falava que ia me proteger, me salvar, me tirar daquela casa. Ele me disse uma vez que tomaria um tiro por você", contou, emocionada, Isabela.

De acordo com Isabela, Rafael Miguel estava em tratamento contra a depressão. "Sim, ele estava se tratando. Eu o ajudei e motivei a continuar fazendo terapia."

Eles faziam planos para morar juntos. O último encontro aconteceu na noite de sábado (8). "Foi a noite mais feliz que a gente viveu. Estou fazendo o possível para preservar nossa história", conta.

Isabela também disse que o tio dela, irmão de Paulo Curpertino Matias, falou com ela para defender o único suspeito do crime. "O irmão do meu pai foi para o local do crime dizer que meu pai estava tentando me proteger deles [família do Rafael Miguel]. Eu é que precisava ser protegida do meu pai."

A jovem contou que quando a família do ator chegou a sua casa, o pai pediu para que ela se afastasse. "Quando ele me viu, me mandou para dentro de casa", afirmou, relatando que o relacionamento não era bem aceito pelo pai. "Meu pai nunca aprovou. Ele tem um ciúme possessivo comigo, com a minha mãe...", disse, contando que se sente sozinha no momento.

"Minha mãe não está do meu lado, infelizmente. Disse que não vai ajudar. Por isso que eu nem quero ver ela. Eu vou fazer o que meu coração manda, vou honrar nossa história. Quero alcançar meus objetivos. Não sei muito bem o que vou fazer daqui para frente. A partir de hoje, eu sou sozinha", disse.

Ela afirmou que não retornou para sua casa. "Vários amigos vieram me visitar", disse ela, contando que faz questão de se despedir de Rafael Miguel.