Rafael Moura divulga quais jogadores do Goiás estão com covid-19

O atacante Rafael Moura publicou em uma rede social, nesta segunda-feira (10), o nome dos jogadores do Goiás que testaram positivo para covid-19. O resultado dos atletas saiu no domingo (9), momentos antes da partida contra o São Paulo, que foi adiada justamente por causa do alto número de infectados.

Segundo He-Man, que já havia adiantado, ainda no domingo, que estava com o coronavírus, os outro oito contaminados são: Sandro, Tadeu, David Duarte, Lucão do Break, Ratinho, Keko, Jefferson e Gilberto - que chama a atenção por ser reincidente para a doença.

Postagem de Rafael Moura revelou o nome dos jogadores do Goiás com covid-19

(Foto: Reprodução)

No primeiro exame, que teve resultado recebido pelo Goiás na manhã de domingo, o zagueiro Fábio Sanches também testou positivo. Porém, a contraprova foi negativa. Por isso, o número de infectados foi atualizado de 10 para nove. A segunda rodada de testagens, aliás, foi feita por opção do Goiás junto a um laboratório particular e não vinculado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Todos os jogadores que testaram positivo estão isolados e fora do jogo contra o Athletico-PR, quarta-feira (12), em Curitiba. Ainda no domingo pela noite, o Goiás fez nova bateria de exames, já de olho na partida contra o Furacão, e deve receber os resultados na manhã de terça-feira. Só depois disso que o time embarcará para o Paraná, com um voo fretado.