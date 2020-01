Rafael Nadal é eliminado do Aberto da Austrália por Thiem

Não será no Aberto da Austrália que Rafael Nadal igualará o recorde de 20 títulos de Grand Slam do suíço Roger Federer. Nesta quarta-feira (29), a busca pelo feito foi interrompida com a eliminação nas quartas de final em Melbourne ao perder para o austríaco Dominic Thiem por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 7/6 (7/4), 4/6 e 7/6 (8/6), em 4 horas e 10 minutos.



Assim, Thiem se classificou para a sua quinta semifinal de Grand Slam após uma partida marcada por pontos eletrizantes e longos. Mas será a primeira fora de Roland Garros. Mais significativo: o resultado acabou com a série de sete semifinais em torneios consecutivos do espanhol nos Grand Slams, um período durante o qual ele ganhou três troféus para diminuir sua diferença em relação a Federer.



O último Grand Slam sem Nadal nas semifinais havia sido no Aberto da Austrália de 2018, sendo que no ano passado ele perdeu a decisão para o sérvio Novak Djokovic. Mas Melbourne está longe de ser o Major preferido de Nadal, tanto que só foi campeão por lá em 2009, acumulando duas taças de Wimbledon, quatro do US Open e 12 de Roland Garros.



Thiem estava em desvantagem de 5 a 0 para Nadal nos Grand Slams, incluindo derrotas nas decisões em Paris nos últimos dois anos. Mas esta foi diferente, com o austríaco vencendo 24 dos 16 pontos com nove ou mais trocas de bolas. Ele também conseguiu suportar o desafio físico de encarar o espanhol e escolheu os momentos adequados para subir à rede.



Agora, Thiem jogará com Alexander Zverev por um lugar na final do Aberto da Austrália. O alemão chegou à sua primeira semifinal de Grand Slam ao superar um terrível início de partida para derrotar o suíço Stan Wawrinka, dono de três títulos de Major, por 1/6, 6/3, 6/4 e 6/2.



FEDERER MULTADO

Também nesta quarta-feira, Federer foi multado em US$ 3 mil (aproximadamente R$ 12,6 mil) por ter realizado alguns xingamentos durante o terceiro dos cinco sets da sua partida contra o norte-americano Tennys Sandgren, pelas quartas de final, na terça (28). Ele ainda discutiu com a arbitragem depois de ser advertido por suas obscenidades. Nas semifinais, sexta-feira (31), o suíço terá pela frente Djokovic.

FEMININO

Simona Halep e Garbiñe Muguruza vão duelar em uma das semifinais da chave feminina do Aberto da Austrália. Nesta quarta-feira, a romena e a espanhola venceram seus jogos pelas quartas de final em dois sets e agora vão duelar na quinta-feira (30) pela vaga na decisão em Melbourne.



Muguruza se classificou ao derrotar a russa Anastasia Pavlyuchenkova, a 30ª cabeça de chave, por 7/5 e 6/3. Sem ser cabeça de chave de um Grand Slam pela primeira vez desde 2014, a espanhola, hoje a número 32 do mundo, se classificou pela primeira vez às semifinais de um dos quatro principais torneios do tênis desde a edição de 2018 de Roland Garros, quando perdeu Halep, que posteriormente faturou o título.



Adversárias nas semifinais, Muguruza e Halep já lideraram o ranking da WTA e possuem dois títulos de Grand Slam, mas nenhum em quadras duras. A espanhola está em vantagem de 3 a 2 no confronto direto, mas a romena venceu o último duelo, nas semifinais da edição de 2018 de Roland Garros.



Atual campeã de Wimbledon e número 3 do mundo, Halep ficou a um passo de repetir a sua campanha de 2018 no Aberto da Austrália, ano em que atingiu a decisão, perdendo para a dinamarquesa Caroline Wozniacki. E, nesta quarta-feira, a romena precisou de apenas 53 minutos para derrotar a estoniana Anett Kontaveit, a 31ª colocada no ranking, por duplo 6/1.



Kontaveit, a 28ª cabeça de chave, venceu o primeiro game da partida sem perder sequer um ponto. Depois, porém, Halep ganhou 11 consecutivos, triunfando com facilidade diante da tenista da Estônia, o que incluiu um rali com 25 trocas de bola durante a segunda parcial.



A outra semifinal da chave feminina do Aberto da Austrália já estava definida e será entre a australiana Ashleigh Barty e a norte-americana Sofia Kenin, também agendada para quinta-feira no Melbourne Park.