Rafael Nadal será pai pela primeira vez após 17 anos de namoro

Após 17 anos de namoro e três anos de casado, o tenista espanhol Rafael Nadal será pai pela primeira vez. Ele e sua esposa, Maria Francisca Perello estão omitindo a notícia há algumas semanas. As informações são da revista espanhola 'Hola!', que indica alguns indícios da gravidez pelas aparições públicas recentes de Maria.

A revista cita a presença do casal na final da Liga dos Campeões, que aconteceu em Paris no fim de maio, quando eles foram assistir a partida entre Real Madrid, time do coração do tenista, e Liverpool. Na ocasião, Maria Perello apareceu com roupas mais largas, mas o volume na barriga pôde ser notado quando foi filmada.

Nesta semana, Nadal também publicou uma foto em seu Instagram ao lado da esposa, com quem é casado desde 2019, e revista espanhol aponta que todos na foto aparecem com roupas leves e trajes de banho, enquanto Maris Francisca está usando um moletom. A peça teria sido colocada para cobrir a barriga de grávida.

O casal está de férias na costa da Espanha após Rafael Nadal conquistar seu 14º título na história do torneio Roland Garros, um dos mais tradicionais no tênis. Ele é o maior campeão de Grand Slam (categoria dos quatro maiores campeonatos de tênis no ano) da história, com 22 taças, e está à frente de Roger Federer e Novak Djokovic, os dois com 20.