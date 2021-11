Rafael Pondé lança versão de Espere por Mim Morena, clássico de Gonzaguinha

O cantor e compositor Rafael Pondé lançou uma versão especial da música Espere Por Mim Morena, de Gonzaguinha, lançada em 1976 - ano de nascimento do artista baiano, que celebra 25 anos de carreira.

Pondé, que vive nos EUA, desta sua relação com a canção. “A origem da minha família é do interior da Bahia. Minha avó materna, com quem tive uma convivência muito próxima, tocava acordeon, e a música de Luiz Gonzaga sempre foi muito forte para nós. Naturalmente acabei também tendo contato com a obra de Gonzaguinha, que é um excelente compositor”, diz.

Ele lembra da sua formação na música, com mistura forte de reggae e MPB. “Quando fui convidado para tocar guitarra na banda Diamba, na década de 90, eu já escutava reggae, mas meu repertório no violão era basicamente de MPB”, conta.

Não demorou muito para Rafael traçar seu próprio caminho, passeando por ambas as vertentes, seja compondo reggaes com o tempero brasileiro ou fazendo versões de clássicos da MPB com arranjos característicos do ritmo caribenho, como no caso de Espere por Mim Morena, que encantou o líder da banda Natiruts, da qual Pondé também fez parte.

“No início dos anos 2000, antes de entrar no Natiruts, eu morava em São Paulo e mantinha contato sempre com os integrantes. Lembro de ter mostrado a versão de Espere por Mim Morena ao Alexandre Carlo, que gostou bastante e acabou apresentando ela em um programa televisivo: O Luau MTV que teve grande repercussão”, afirma.

Parceria

Pouco mais de 20 anos depois, Pondé teve a ideia de gravar essa versão, que já o acompanha nos shows desde o início da sua carreira solo, em 2004. Para essa missão, ele convocou o produtor musical Allex Andrade, seu irmão Lucas Pondé, baixista e compositor da Los Baganas e Yuri Carvalho, baterista da Diamba. Para completar a equipe de trabalho formada por experts do reggae music, surge Rafael Costa, responsável pelo Selo Surforeggae e com experiência de trabalho com os maiores artistas do gênero jamaicano, que assina a produção executiva.

A gravação de Espere por Mim Morena só foi possível de ser viabilizada após o aval da família do compositor e da editora responsável pela cessão dos direitos. “Conheci o Daniel Gonzaga, filho do Gonzaguinha, quando dividimos o palco da Concha Acústica do TCA, abrindo o show de Zé Ramalho”, lembra.

“Pra mim é uma satisfação muito grande contar com um time tão especial na gravação dessa canção e receber um feedback positivo de quem representa o seu criador. As releituras são uma forma de não só reverenciar como renovar uma obra musical, expandindo ainda mais o seu alcance”, finaliza.

Ficha Técnica – Espere Por Mim Morena (Gonzaguinha)

Produção Musical, Mixagem e Masterização: Rafael Pondé e Allex Andrade

Produção Executiva: Rafael Costa (Selo Surforeggae)

Rafael Pondé – Voz, guitarra, gaita e piano rhodes

Allex Andrade – Órgãos

Lucas Pondé – Contrabaixo

Yuri Carvalho – Bateria