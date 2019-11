Rafael Vitti faz tatuagem do pé da filha com Tatá Werneck, Clara Maria

Rafa Vitti tatuou o pé da filha Clara Maria

(Foto: Reprodução/Instagram)

A primeira tatuagem do ator Rafael Vitti não poderia ser mais especial: o pé de Clara Maria, sua filha, fruto de seu relacionamento com a apresentadora, atriz e humorista Tatá Werneck.

Rafa tem se mostrado extremamente dedicado e emocionado com a recém-nascida, e, em foto postada em seu Instagram, ele deixou claro que quer ter o registro desse momento para sempre. "Papai ama, papai cuida... pra sempre e sempre". Na postagem, ele escreveu que a tatuagem é do carimbo do pé da filha feito no seu primeiro dia de vida.

Clara Maria nasceu na manhã do dia 23 de outubro na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. A menina veio ao mundo por meio de parto cesárea.