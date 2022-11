Rafinha critica técnico da Holanda: 'Na minha casa não janta'

Jogador do São Paulo e atualmente comentarista da Globo durante a Copa do Mundo do Catar, o lateral direito Rafinha não poupou críticas ao técnico da seleção da Holanda, Louis Van Gaal, durante o empate entre Holanda e Equador.

"Não gosto muito do Van Gaal, não", disse Rafinha, que prosseguiu: "Ele também não gosta de mim. Na minha casa ele não vai jantar nunca", disse o lateral e comentarista.

A rusga entre Rafinha e Van Gaal vem desde a época em que o brasileiro jogava no futebol alemão. O lateral alega que poderia ter acertado com o Bayern de Munique antes, mas o treinador teria vetado a sua contratação.

Revelado pelo Coritiba, Rafinha defendeu o Bayern de Munique entre 2011 e 2019. Antes, ele atuou no Schalke, também da Alemanha, de 2005 a 2010.

"Nós nunca tivemos problemas, pois nunca conheci ele pessoalmente, mas, na época, ele vetou minha ida para o Bayern de Munique, em 2010. Tive que esperar ele sair do Bayern, para eu ser contratado. Ele não gosta muito de brasileiro", concluiu, ao ser perguntado pelo narrador Gustavo Villani sobre o problema.