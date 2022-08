Rafinha e Alan Santos, do Vitória, participam de evento gratuito em shopping

Um é o artilheiro do time, o outro é o capitão. O atacante Rafinha e o volante Alan Santos, que joga de zagueiro, são os convidados do Salvador Shopping nesta quarta-feira (10), às 18h, em evento na Praça Central, piso L1. O acesso é gratuito.

Rafinha, de 30 anos, é o artilheiro do Leão com sete gols em 12 partidas e comanda a reação do time na Série C do Campeonato Brasileiro. Alan Santos, 31, é o capitão rubro-negro e se firmou na zaga, apesar de ser volante de origem. O Vitória tem a segunda defesa menos vazada da competição, com 14 gols sofridos em 18 rodadas (o Botafogo-PB sofreu 12).

O bate-papo faz parte da programação do “Mês dos Pais” do shopping, que promove a exposição “Memórias dos Nossos Craques” até o dia 21. A exposição relembra momentos e conquistas da Seleção Brasileira. Cada dia há um convidado diferente. Por lá já passaram os baianos Bebeto, Jorge Wagner e Rafaelle, capitã da seleção feminina que acaba de conquistar a Copa América.

No local, os visitantes ainda conferem vídeos históricos e um documentário exclusivo sobre a Copa do Mundo através dos depoimentos de ex-jogadores baianos que jogaram o Mundial. A exposição é composta por camisas de grandes atletas da Seleção, como a utilizada por Bebeto na comemoração do gol em homenagem ao nascimento do filho Matheus, na Copa de 1994; a do ex-lateral Júnior (2002), que foi autografada por todos os 23 jogadores; camisas vestidas em outras Copas por Emerson (2006), Kaká (2010) e Neymar (2014); além dos mantos de Casemiro, Dida, Marta, Zetti, Vampeta e da chuteira usada por Cafu na Copa de 2006.

Rafinha e Alan Santos têm compromisso marcado também no sábado (13), quando o Vitória enfrenta o Brasil de Pelotas, às 17h, no Barradão, pela última rodada da fase classificatória da Série C. Além de vencer, o rubro-negro precisa de uma combinação de resultado para avançar à segunda fase.