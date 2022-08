Rafinha e mais três titulares do Vitória ficam fora do treino tático

O segundo treino do Vitória na semana teve quatro jogadores poupados, entre eles o atacante Rafinha, nesta quarta-feira (10). O volante Léo Gomes e os laterais Alemão e Lazaroni também não participaram do treino tático orientado por João Burse na Toca do Leão.

No entanto, não há nada preocupante em relação ao quarteto. Eles foram poupados pelo técnico devido ao cansaço físico e devem estar no campo quinta-feira.

Rafinha é o artilheiro rubro-negro na Série C (e no ano) com sete gols em 12 partidas. Alemão e Lazaroni são os titulares das laterais, assim como é Léo Gomes no meio-campo.

No entanto, este último está suspenso e não enfrentará o Brasil de Pelotas, sábado (13), às 17h, no Barradão. O goleiro Dalton e o centroavante reserva Dinei ficarão fora pelo mesmo motivo. João Pedro, no meio, e Yuri, no gol, são os prováveis substitutos.

Por outro lado, o meia Eduardo cumpriu suspensão na vitória de 2x1 sobre o Mirassol e está à disposição de Burse. Gabriel Honório o substituiu no interior paulista e está na concorrência. “Estou tranquilo independente de quem comece. Tanto eu quanto Dudu, ou os dois, a gente não sabe. Que dê o melhor para o Vitória. (...) Sei que não estou 100% ainda para jogar os 90 minutos em alto nível, mas o professor vem me dando sequência”.