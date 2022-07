Rafinha tem lesão constatada e vira dúvida para enfrentar o ABC

Artilheiro do Vitória na Série C, o atacante Rafinha teve uma lesão na coxa confirmada após exames de imagem feitos na manhã desta terça-feira (26) e é dúvida para a partida contra o ABC no próximo domingo (31), às 16h.

O clube confirmou que foi constada uma pequena lesão e que na sexta-feira o jogador passará por uma reavaliação para definir se poderá entrar em campo. “O exame de imagem apontou uma pequena lesão, o jogador já está em tratamento e será avaliado sexta-feira para uma definição”, explicou o médico Luís Filipe Fernandes, responsável pelo diagnóstico.

No último domingo (24), o atacante saiu aos 36 minutos do primeiro tempo da partida contra o Ferroviário sentindo dor na coxa e foi substituído por Roberto.

Com seis gols em 11 jogos com a camisa rubro-negra, Rafinha se tornou o destaque do time e ajudou a equipe a retomar a boa fase e encostar no G8 da Série C. O jogo contra o ABC no fim de semana é o antepenúltimo do Vitória na primeira fase da competição.