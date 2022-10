Raí declara apoio a Lula e faz o 'L' em cerimônia da Bola de Ouro

Uma das principais premiações para os atletas no futebol, a cerimônia da Bola de Ouro 2022 aconteceu na tarde desta segunda-feira (17) em Paris, na França, e contou com a participação de alguns brasileiros no palco do Teatro de Châtelet. Entre eles, Raí, ex-meia do São Paulo e PSG teve seu discurso marcado por uma declaração pública de apoio a Lula, candidato à presidência pelo PT.

Raí entregou o Troféu Sócrates, que homenageia seu irmão, ídolo do Corinthians, e que premia “ações solidárias” no mundo do futebol. O vencedor da noite foi Sadio Mané, senegalês que atua hoje pelo Bayern de Munique. Antes de anunciar o nome do jogador, Raí discursou sobre a importância do prêmio para o mundo da bola e, no fim, citou as eleições para presidente que acontecerão no próximo dia 30, no Brasil.

"Sócrates representa ideais para um mundo mais justo, para um mundo mais humano, e representa os valores da democracia no sentido de criar um mundo melhor para todos. O futebol representa cada vez mais uma ponte importante para chegarmos ao mundo que nós sonhamos, e esse símbolo será eterno. Podemos pensar também no nosso país [Brasil], que terá uma decisão importante para ser tomada daqui alguns dias e só sabemos de que lado ele [Sócrates] estaria. E todos nós também estaríamos por trás dando o apoio", afirmou o ex-jogador, que fez o símbolo do 'L', em alusão a Lula.

Nas redes sociais, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu o apoio do ídolo do São Paulo. "Obrigado, Raí. Estava assistindo", escreveu o ex-presidente através de sua conta oficial do Twitter.

Outros usuários também se manifestaram apoiando a atitude de Raí. "Ídolo, não tem outra palavra!! Na premiação mais importante do futebol mundial, Raí fala sobre as eleições e faz o L na frente do mundo inteiro!!", publicou outra conta no Twitter.

Sadio Mané foi eleito o vencedor da categoria pelo seu trabalho social com comunidades do seu país natal. Ao vencer a Copa das Nações Africanas por Senegal durante o primeiro semestre, Mané foi até Bambali, cidade onde nasceu, desfilar em carro aberto com a taça da competição. O atacante também já construiu escolas, um hospital e uma mesquita na cidade.

O Troféu Sócrates valoriza iniciativas que apoiam populações que vivem em situação de precariedade e risco, vítimas de conflito, e ações que propagam a inserção social e o desenvolvimento do meio ambiente.