Raí Saia Rodada e Luan Estilizado se juntam em transmissão neste sábado (11)

Show no YouTube acontece neste sábado 17h. Projeto De A a Z vai ter grandes sucessos do forró e músicas do repertório dos dois cantores.

Raí Saia Rodada e Luan Estilizado vão se juntar em uma live neste sábado (11) às 17h. Veja o link. O projeto é chamado "De A a Z", com grandes clássicos do forró e músicas das carreiras dos dois cantores.

O encontro vai acontecer na casa de um amigo, segundo os cantores: "Teremos uma equipe reduzida, que trabalha em turnos. Cenário monta antes, depois som e a Luz. Em seguida entra a equipe de transmissão. Não teremos aglomerações", disse Raí. "Estamos seguindo todos os protocolos de segurança para fazer aquele som de forró", afirmou Luan.



