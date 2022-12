Railan mostra foco total em duelo contra Cordino: 'Decisivo'

O Vitória já sabe quem será o titular da lateral-direita em 2023: Railan. O jogador é o único contratado pelo rubro-negro para a posição - ainda que o presidente Fábio Mota já tenha confirmado a procura por mais um nome. E, com o fim dos contratos de Alemão, Iury e Daniel Bolt, o defensor de 22 anos ganhará no início da temporada.

Apresentado nesta quarta-feira (28), Railan disse estar vivendo um sonho, e se mostrou confiante para enfrentar o desafio.

"[Encaro] da melhor forma. É um sonho estar aqui, jogando no Vitória. Um time de grande expressão. Pode ser mais um passo na minha carreira. Vou dar o meu máximo, sempre, quando entrar dentro do campo. Me dedicar ao máximo", afirmou.

A primeira chance do lateral com a camisa vermelha e preta deve ser em um jogo decisivo. O Leão estreia na temporada em um duelo contra o Cordino, pela pré-Copa do Nordeste. Se passar pelo adversário, o Vitória terá que superar o vencedor do confronto entre Jacuipense x Altos para se garantir na fase de grupos do regional.

Regularizado e pronto para entrar em campo, Railan garantiu foco total na partida, marcada para o dia 5 de janeiro, no Barradão. "De grande importância. Ainda mais por ser o primeiro jogo do ano, e por ser decisivo. Estamos ansiosos para estar dentro do campo e conquistar essa vitória. Com fé em Deus, vamos conseguir".

Railan Reis Ferreira, de 22 anos, foi revelado pelas categorias de base do Jacuipense. Defendeu a equipe em 28 partidas neste ano, e foi vice-campeão baiano. Ainda em 2022, foi emprestado para o Vila Nova e fez 17 jogos pelo time goiano, entre Série B e Copa Verde. Na carreira, ainda há uma breve passagem pelas divisões de base do Bahia.

O lateral chega ao Vitória com a ajuda de um dos patrocinadores do clube, que adquiriu 30% dos direitos econômicos do jogador. Questionado como iria agregar a equipe, ele destacou o desejo de ser campeão com a camisa rubro-negra.

"Com muita dedicação, trabalho e querer de vencer. O atleta tem que ter gosto, aquela garra de querer vencer o tempo todo. Eu chego aqui com essa garra e determinação de conquistar títulos pelo Vitória", disse.

"Os jogadores estão determinados a conquistar títulos nessa temporada. Vamos com tudo. Com fé em Deus, vamos conquistar os objetivos traçados", completou.

O jogador também falou sobre o início de trabalho sob o comando do técnico João Burse. Além da pré-Copa do Nordeste, o Vitória terá pela frente o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil e a Série B. "Os primeiros dias foram de um trabalho excelente. Ainda estou me entrosando com meus companheiros, mas creio que o grupo é trabalhador e vamos conquistar nossos objetivos nessa temporada".

Railan foi apresentado pelo presidente Fábio Mota. O dirigente fez elogios ao reforço rubro-negro e confirmou a presença do jogador na estreia do Vitória. "A gente está muito feliz e, com certeza, será o nosso lateral no dia 5. Até porque nós apostamos tudo no Railan, e a gente ainda não tem outro lateral-direito"..