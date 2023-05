Rainha Charlotte, spinoff de Bridgerton, estreia essa semana; veja novas fotos

A minissérie "Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton", primeiro spinoff do sucesso "Bridgerton", estreia na Netflix na quinta-feira (4). A série traz uma versão romanceada da vida da Rainha Charlotte e do Rei George, personagens históricos da Inglaterra.

Veja algumas novas fotos:

Leia também:

A nova série será uma prequel e vai focar na história da Rainha Charlotte, em duas linhas do tempo. Na primeira, vamos acompanhar a chegada de Charlotte à Inglaterra, para casar com o Rei George, e a ascensão dela ao poder. As versões jovens serão vividas por India Amarteifio e Corey Mylchreest, em seus primeiros papeis de destaque.

Na segunda linha do tempo, mais próxima ao que vimos nas duas temporadas de Bridgerton, a rainha é novamente vivida por Golda Rosheuvel e o rei enfrenta problemas de demência.

Veja o trailer: