Rainha Charlotte: tudo que você precisa saber sobre o spinoff de Bridgerton

Maio está chegando e já no início do mês a Netflix traz uma novidade de peso: a estreia da série "Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton", primeiro spinoff de "Bridgerton", um dos maiores sucessos da plataforma de streaming.

Mas o que você precisa saber para ficar pronto para a estreia?

Sobre o que é o seriado?

A nova série será uma prequel e vai focar na história da Rainha Charlotte, em duas linhas do tempo. Na primeira, vamos acompanhar a chegada de Charlotte à Inglaterra, para casar com o Rei George, e a ascensão dela ao poder. As versões jovens serão vividas por India Amarteifio e Corey Mylchreest, em seus primeiros papeis de destaque.

Na segunda linha do tempo, mais próxima ao que vimos nas duas temporadas de Bridgerton, a rainha é novamente vivida por Golda Rosheuvel e o rei enfrenta problemas de demência.

Quem vai estar na série?

Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh e Ruth Gemmel reprisam seus papéis de Bridgerton, vivendo a atual Rainha Charlotte, Lady Danbury e Violet Bridgerton. James Fleet vive novamente o Rei George e Hugh Sachs também retorna como Brimsley, o braço direito da rainha.

Além disso, a série introduz um novo elenco. Além de Amarteifio e Mylchreest como os jovens rei e rainha, estão no seriado Arsema Thomas (a jovem Agatha Danbury), Sam Clemmett (o jovem Brimsley), Tunji Kasim como Adolphus, irmão da rainha, Cyril Nri como Lord Danbury, Freddie Dennis como Reynolds e Richard Cunningham como Lord Bute.

Quantos episódios terá a série?

Serão seis episódios, com duração média de 1h cada um. Segundo o site What's On Netflix, Shonda Rhimes aparece como roteirista em cinco deles. Já a direção de todos os episódios fica a cargo de Tom Verica, que também comandou as câmeras em parte dos episódios de "Bridgerton".

A história terá impacto em "Bridgerton"?

Parte da série vai se passar na linha atual de tempo de "Bridgerton", presumivelmente em algum momento entre a segunda temporada, que se encerrou, e a terceira, que ainda não tem previsão de estreia. Mas ainda não há mais detalhes e além dos atores citados não se deve esperar aparição de mais personagens de Bridgerton.

Há mais spinoffs de "Bridgerton" previstos?

"Rainha Charlotte" é a primeira história derivada da série e por enquanto a Netflix ainda não divulgou se existem outros projetos do mesmo universo em desenvolvimento. A própria "Bridgerton" está renovada até a quarta temporada e os fãs esperam por uma renovação, para que todos os oito livros da série sejam adaptados.

A série é baseada em um livro, como Bridgerton?

Bridgerton é uma adaptação da série de livos de mesmo nome da autora Julia Quinn, com cada um contando a história de amor de um dos irmãos Bridgerton. Já "Rainha Charlotte" não faz parte originalmente dos romances de Quinn. Junto com a série, contudo, será lançada uma versão romanceada, "Rainha Charlotte", que no Brasil sairá no dia 9 de maio, pela Editora Arqueiro. O livro foi escrito por Quinn e Shonda Rhimes, que é produtora de "Bridgerton" e "Rainha Charlotte" e principal roteirista do spinoff.

A série é baseada em uma história real?

A rainha é uma personagem histórica, mas a versão da série, obviamente, toma bastante liberdades, então não devemos ver algo especialmente preocupado com a fidedignidade.

Batizada Sophia Charlotte, a rainha de fato nasceu na Alemanha e viajou para casar com o Rei Jorge, da Inglaterra, aos 17 anos. Seis horas depois da chegada de Charlotte, o casamento ocorreu. A rainha faleceu aos 74 anos, em 1818, e o rei ainda viveu mais dois anos. Eles tiveram um casamento longo, com relatos de que era bastante afetuoso. Com a piora na saúde de George, a rainha chegou a governar efetivamente, embora nunca tenha sido formalmente a substituta dele. Juntos os dois tiveram 15 filhos - 13 dos quais chegaram à vida adulta. A morte de dois dos filhos por conta da varíola afetou bastante a rainha.

Tal qual no universo de "Bridgerton", o spinoff vai trazer um mundo diverso - "Queen Charlotte" deve ampliar mais o tema e explicar como isso aconteceu. A verdadeira era regencial era menos diversa do que a reinterpretação da TV, com a escravidão e negros relegados a papéis domésticos. Um debate racial sobre Charlotte chegou a existir, afirmando que ela seria a primeira rainha biracial da Inglaterra, mas o consenso atual entre historiadores é que não há evidências que suportem essa teoria.

Já foi divulgado o trailer?

O trailer da série foi divulgado em março. Confira:

Veja fotos: