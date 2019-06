Rainha das Copas: veja lista dos gols de Marta em Copas do Mundo

Quase dezesseis anos separaram o primeiro e o décimo sétimo gol de Marta em Copa do Mundo. Assim como aconteceu no jogo contra itália na terça-feira (18) foi em uma cobrança de pênalti que a história da melhor do mundo com as redes do mundial começou.

Contra a Coreia do Sul, logo na estreia do Brasil na Copa dos Estados Unidos que aconteceu em 2003. O dia era 21 de setembro e a partida aconteceu no RFK Stadium, em Washington, capital estadunidense.

Marta abriu o placar para a seleção aos 14 minutos da primeira etapa naquela partida que o Brasil venceu por 3x0. Kátia Cilene fechou a contagem com mais dois gols. O Brasil passou em primeiro na chave que ainda tinha Noruega e França.

Desde então, a melhor do mundo disputou mais quatro mundiais e balançou a rede em todos eles. No Mundial seguinte, na China em 2007, Marta foi artilheira com sete gols e só não levantou a taça de campeã porque o Brasil perdeu para a Alemanha por 2x0 na final. A camisa 10 perdeu um pênalti naquela partida: nada que diminua o quanto ela foi importante naquela que foi a melhor campanha brasileira na história das Copas do Mundo de Futebol Feminino.

Na semifinal, o segundo gol de Marta na goleada por 4x0 frente à poderosa seleção dos Estados Unidos foi um dos maiores atestados de sua grandiosidade. Ela recebeu na esquerda e, de costas, aplicou uma meia lua na marcadora antes de invadir a área, deixar toda a zaga no chão e, serena, empurrar a bola para o fundo das redes.

Marta seguiu marcando. 2011, 2015... até chegar neste ano de 2019, quando na Copa da França a rainha, com seus 33 anos, marcou dois gols de pênalti e deixou para trás Miroslav Klose, chegando à marca de 17 gols no torneio. Quando ultrapassou Ronaldo na Copa de 2014, Klose já tinha 37 anos - Marta atingiu seu recorde quatro anos mais jovem.

Após a partida contra a Itália, quando bateu a marca, a recordista dedicou o feito para as mulheres.

"Digo que a gente está quebrando muitas barreiras, e esse recorde representa bastante, porque não é só a jogadora Marta, mas as mulheres. Em um esporte que ainda é masculino para muitos, temos uma mulher como a maior artilheira das Copas. É para todas elas", disse a rainha na saída do gramado.

A artilharia das copas do mundo não sacia a vontade de título que Marta tem. Apesar de já ter disputado cinco mundiais e quatro olimpíadas, ela ainda não tem nenhuma medalha ou troféu pela seleção.

Classificado como um dos melhores terceiros colocados, o Brasil não terá vida fácil nas oitavas-de-final. Ainda precisa aguardar os resultados dos jogos finais nos grupos D, E e F para saber se enfrenta França, donas da casa que passaram como líderes do Grupo A, ou Alemanha, bicampeãs que acabaram a primeira fase na ponta do Grupo B.

"O nosso próximo adversário vai ser uma pedreira, mas a gente está preparada para tudo. Mas em um campeonato como esse a gente não pode escolher adversário. E estamos prontas para enfrentar qualquer adversária", concluiu Marta.

Caso pegue as donas da casa, o jogo será no próximo domingo (23), em Le Havre. Se enfrentar a Alemanha, o jogo acontece no próximo sábado (22), em Grenoble, no mesmo Stade des Alpes da estreia contra a Jamaica.

Confira todos os gols de Marta em Copas do Mundo:

- 2003: um contra a Coreia do Sul (3 -0), um contra a Noruega (4-1) e um contra a Suécia (1-2)

- 2007: dois gols contra a Nova Zelândia (5-0), dois contra a China (4 -0), um contra a Austrália nas oitavas (3-2), dois contra os Estados Unidos na semifinal (4-0)

- 2011: dois contra a Noruega (3-0), dois contra os Estados Unidos nas quartas de final (2-2)

- 2015: um gol contra a Coreia do Sul (2 -0)

- 2019: um gol contra a Austrália (2-3) e um gol contra a Itália (1-0)

*supervisão do subeditor Ivan Dias Marques