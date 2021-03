Rainha do Verso participa da Oxalaive

A série Oxalaive segue com seus encontros poéticos semanais e nesta sexta-feira (12) recebe a escritora e performer carioca Rainha do Verso. Aos 32 anos, Rainha é uma das novas vozes das rodas poéticas do Rio de Janeiro. Ela conversa com Nelson Maca, curador e apresentador da live, sobre seus versos contundentes e sobre sua trajetória inspiradora. O bate-papo começa às 16h e tem transmissão gratuita nos canais da Blackitude (YouTube e Facebook) e da Balada Literária.

Rainha do Verso é pseudônimo de Rejane Barcelos. Estudante de Letras pela UFRJ, ela é atriz, cenógrafa performer, poeta e slammer. Participou de uma antologia e alguns zines. Atualmente organiza o slam Maré Cheia e compõe o coletivo Slam das Minas. É moradora da favela da Maré, de onde retira os elementos da construção de sua obra. Ainda sem livro solo, ela tem participado de coletâneas como Nós, as Poetas, que reúne textos de 26 mulheres de todas as regiões do Brasil sobre violência de gênero, racismo.

Rainha é a sétima convidada da Oxalive, que começou no dia 15 de janeiro e segue em encontros semanais até o dia 09 de abril, com convidados da Bahia, de outros estados e de países africanos de língua portuguesa. Além de saraus virtuais com microfone aberto. O evento celebra a simbologia de Oxalá, e promove uma série de encontros em torno das diferentes estéticas negras. O evento tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Evento: Oxalaive com Rainha do Verso | Quando: sexta-feira (12/03), das 16h às 18h | Transmissão: nos canais da Blacktude e Balada Literária no Youtube