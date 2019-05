Rainha dos memes, Gretchen dispara: 'a internet virou o meu bebê'

A participação de Gretchen no programa de Ana Maria nesta quinta-feira (9) movimentou as redes sociais. Conhecida por ser alvo de diversos memes, a cantora falou da sua participação na internet e também da sua vida no exterior.

"Toda a galera da internet estava maluca pelo nosso encontro. Diz que nós somos as rainhas dos memes. Desde ontem que as minhas redes sociais não param", contou.

Gretchen mostrou que conhece bem o público que está online. "No Twitter tem muita gente nova, de 10 a 17 anos. O Instagram é feminino, tem muita mulher. E o Facebook é mais geral", disse ao contar que trata a internet "como um bebê".

"A Internet é como se fosse o meu filho caçula. As pessoas hoje dependem da minha energia, da minha positividade, do meu jeito forte de ser, muitas vezes para superar uma depressão, uma perda, uma infelicidade... Então, hoje a internet virou o meu bebê. Tenho que cuidar com o maior carinho porque essas pessoas dependem do meu sorriso. Sou eu que cuido das minhas redes sociais", explicou.

Apesar de ser famosa desde os anos 1980, ela diz que precisa ter os momentos em que preza por sua privacidade, e por isso decidiu morar fora do Brasil. "Fui embora [do Brasil] porque precisava da minha privacidade. Aqui, não tenho privacidade em nenhum lugar que eu vá do Brasil, independente de aonde eu ande. Então, primeiro fui para os Estados Unidos, depois para Portugal e agora já estou há seis anos na França."

Ela mora com os filhos e o marido, que é português. "Eu preciso ter os momentos de ser Maria. De cuidar dos meus filhos, de fazer comida, lavar roupa. Eu preciso disso para ser Gretchen. Quando eu estou em turnê no Brasil, eu sou apenas a Gretchen", disse.

Dona de diversos hits, ela terminou o programa com a música 'Melô do Piri Piri' e Ana Maria também caiu na dança.