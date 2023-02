Rainha e princesas do Carnaval de Salvador são eleitas

O Carnaval de Salvador já tem sua rainha e princesas escolhidas para a folia de 2023. O resultado do concurso foi divulgado na noite dessa terça-feira (14), no bairro do Rio Vermelho.

Stephanie Lobo foi escolhida como a rainha do Carnaval. Mariele Paixão e Aline Ouro foram eleitas princesas da festa. Este ano, o concurso homenageou a mulher baiana com o tema “Toda Menina Baiana".

Antes do resultado, as 12 candidatas desfilaram e dançaram para uma banca de jurados. A última edição do concurso foi em 2020, antes da pandemia.





