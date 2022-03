Rainha Elizabeth II não consegue mais sair para passear com os cães, diz jornal

A fragilidade da rainha Elizabeth II, 95 anos, já não permite mais que ela saia com os cães para passear, como a monarca costumava fazer. Segundo o portal britânico The Sun, desde outubro, quando precisou passar uma noite no hospital, ela não consegue mais sair do Castelo de Windsor para caminhar com os animais.

Em fevereiro, o Palácio de Buckingham informou que sua majestade foi diagnosticada com covid, mas os sintomas foram leves. Ainda segundo o jornal, Elizabeth já teve 30 cães, todos da raça corgi. Desde que o príncipe Philipe morre, em abril do ano passado, os animais ficaram ainda mais próximos da rainha.

Agora, são funcionários da família real que levam os cães para caminhar todas as manhãs.