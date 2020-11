Raio atinge avião que trazia Carlinhos Maia de volta ao Brasil: ‘não passava um cabelo’

Um raio atingiu o avião que transportava Carlinhos Maia de volta ao Brasil, após sua viagem para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Nesta quarta-feira (11), o influenciador digital compartilhou a situação de pânico que passou na companhia do marido Lucas Guimarães, na chegada a São Paulo.

"Já estamos em solo brasileiro. Macho, hein, o c* da gente ficou que não passava um cabelo. Um raio não coisou no avião? Um barulho da peste dentro do negócio. Lucas está ali até agora, lendo o Salmo 91. Mas, graças a Deus, o avião tem para-raios, foi um susto da gota. Como nunca tinha acontecido comigo, [ouvi um] 'pow'. Disse: 'Ave Maria, o que foi isso que aconteceu?' Em nome do Senhor, uma viagem tão boa dessas, vai acabar logo agora, descendo?", concluiu Maia, sem comentar mais detalhes sobre o susto, nos stories do Instagram.

Na viagem para Dubai, Carlinhos e Lucas tornaram-se o primeiro casal gay a ser recebido em uma das residências oficiais das autoridades do país. O humorista ganhou um iPhone 12 de um sheik, e o presente viralizou nas redes sociais.

Em uma postagem com fotos do encontro com as autoridades locais, Maia comemorou: “Que a importância desse dia, vá muito além do que as fotos representam. Vamos continuar buscando um mundo melhor. Que religiões, crenças, visões, não sejam maior que a educação e respeito!! Obrigado a todos por tanto sempre! Conheceremos o mundo inteiro juntos e principalmente: as pessoas”.

Confira a postagem e outros registros da viagem.