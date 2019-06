Raio de saudade? 'Meteoro' é avistado no Rio Grande do Sul; veja vídeos

Não era raio de saudade, nem da paixão: um meteoro foi avistado na noite da última quinta-feira (6), no Rio Grande do Sul. O objeto, que chamou a atenção dos gaúchos, era um bólido, fragmento extremamente brilhante que explode ao entrar em contato com a atmosfera.

(Foto: Reprodução)

De acordo com a Rádio Gaúcha, o visitante extraterreste foi visto em ao menos 38 cidades do estado, incluindo Porto Alegre, por volta as 22:30h.

Ao site Gaúcha ZN, diretor-técnico da Brazilian Meteor Observation Network (Bramon), Marcelo Zurita, disse que o meteoro, que também foi visto na Argentina e no Uruguai, atingiu uma velocidade de 50 mil km/h e tinha o tamanho de uma bola de futebol.

De acordo com a Bramon, o fragmento surgiu a 57 quilômetros de altitude na cidade argentina de 25 de Mayo, e viajou até o Rio Grande do Sul. Ao norte de Jari, na Região Central, atingiu 27 quilômetros de altitude. Ao longo de sua trajetória, o meteoro vai se fragmentando ao entrar em contato com a atmosfera terrestre.